Peter Bosz geniet: ‘Hij is voor mij de openbaring van het seizoen’

Peter Bosz is onder de indruk van de ontwikkeling die Frenkie de Jong doormaakt. Hij had in zijn Ajax-periode ook al de beschikking over de talentvolle middenvelder van 21 jaar, maar maakte toentertijd amper gebruik van De Jong. Bosz was van mening dat De Jong bij balverlies ‘weleens te veel wandelde’ en ‘te weinig aanwezig’ was.

“Dat is nu verdwenen. Hij onderschept ballen, is continu in beweging, heel mooi om te zien. En dat in combinatie met zijn geweldige spel aan de bal”, analyseert Bosz in gesprek met Voetbal International de progressie van de Oranje-international, die vaak met Lasse Schöne naast zich speelt. “Het is iets meer dan twee jaar geleden dat ik hem op die positie zette. Laatst las ik dat hij nog altijd leert van momenten die hij op die plek tegenkomt.”

“Dat is ook zijn kracht”, looft Bosz de kwaliteiten van de Deen. “Hij kwam daar te spelen, vooral omdat hij in balbezit daar van waarde was, maar ik zie hem verdedigend ook nog altijd sterker worden.” De dit seizoen doorgebroken Noussair Mazraoui trainde in de tijd van Bosz zo nu en dan mee bij de hoofdmacht van Ajax.. “Een bijzonder verhaal, vanuit de beloften en eigenlijk in bepaalde mate de Daley Sinkgraven-move. Ook een middenvelder die als back zichzelf ontwikkelt.”

“Hij is voor mij de openbaring van dit seizoen, en moet nog stappen maken”, zegt Bosz zelfs. “Dat laconieke in zijn spel is zijn kracht, maar tegelijkertijd ook zijn valkuil. Op bepaalde momenten zal hij sneller moeten omschakelen, sneller terug in zijn verdedigende positie moeten komen.”