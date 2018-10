Valverde komt met groen licht: ‘Gisteren had Cillessen een moeilijke dag’

Jasper Cillessen speelt woensdagavond zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen voor Barcelona. Het team van trainer Ernesto Valverde treedt in het kader van de Copa del Rey aan tegen Cultural Leonesa, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. Cillessen kampte met buikgriep, maar hij is volgens Valverde klaar om ingezet te worden.

“Gisteren had hij een moeilijke dag”, erkende Valverde daags voor het eerste bekerduel, woensdagavond vanaf 21.30 uur in het Estadio Municipal Reino de León. “Maar hij ziet er nu goed uit en is volledig hersteld. Hij zal morgen keepen.” Cillessen kwam sinds 9 mei, in het competitieduel met Villarreal (5-1), niet meer in een officieel duel van Barcelona in actie.

Marc-André ter Stegen blijft de voorkeur van Valverde in LaLiga en de Champions League genieten. “Zijn situatie is niet makkelijk”, vervolgde Valverde over de eerste doelman van het Nederlands elftal. “Marc is uitstekend bezig, maar Cillessen traint goed en staat positief in de concurrentiestrijd. We zijn ontzettend te spreken over zijn betrokkenheid en de manier waarop hij met de situatie omgaat.”

Cillessen, die afgelopen seizoen belangrijk was in de verovering van de Copa del Rey, moet na woensdagavond waarschijnlijk een maand op zijn eerstvolgende speelminuten voor Barcelona wachten. Het weerzien met Cultural Leonesa in het Camp Nou staat pas voor 5 december op het programma.