Update: Luis Enrique neemt Jordi Alba op in selectie Spanje

Een ‘ingewikkelde relatie’ met bondscoach Luis Enrique is volgens Aleix Vidal een van de redenen dat Jordi Alba niet is opgeroepen voor de nationale ploeg van Spanje. Alba wordt door velen gezien als een van de beste linksbacks ter wereld, maar desondanks is hij niet in beeld bij de keuzeheer. Vidal legt in gesprek met El Desmarque uit waarom Alba volgens hem genegeerd wordt.

Alba verloor bij Barcelona al zijn basisplaats toen Luis Enrique nog trainer was in het Camp Nou. Volgens Spaanse media beviel de instelling van Alba de trainer niet. Nu Luis Enrique bondscoach is, is de 66-voudig international tot twee keer toe niet opgeroepen. “Luis Enrique is een trainer met veel karakter”, legt Vidal uit. “Ze hebben een ingewikkelde relatie en op dit moment roept hij Alba niet op, ook al is hij wat mij betreft een van de beste linksbacks van Spanje.”

Vidal speelde van 2015 tot 2017 voor Barcelona en kreeg daar te maken met Luis Enrique. “Het klopt dat ik onder hem een slechte periode had, maar hij is een geweldige trainer. Ik kende goede en slechte tijden onder hem, waarschijnlijk meer slechte dan goede, maar al met al vond ik hem een eerlijke kerel. Uiteindelijk verdiende ik mijn pek in het team, hij besloot dat ik er klaar voor was. Ik denk dat hij het goed gaat doen bij de nationale ploeg.”

Spanje won afgelopen donderdag met 1-4 van Wales. Paco Alcácer (2), Sergio Ramos en Marc Bartra waren de doelpuntenmakers aan Spaanse zijde. Maandagavond neemt de ploeg van Luis Enrique het in Sevilla op tegen Engeland in het kader van de Nations League.

Update 8 november 10.42 uur – Luis Enrique neemt Jordi Alba op in selectie Spanje

Jordi Alba is door bondscoach Luis Enrique opgenomen in de selectie van Spanje voor de komende wedstrijden tegen Kroatië en Bosnië en Herzegovina. De linksback van Barcelona werd bij eerdere interlandperiodes genegeerd door de keuzeheer van Spanje, wat tot veel commotie leidde. Ditmaal is de verdediger wel geselecteerd door de trainer.