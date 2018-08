‘Je zou kunnen zeggen dat Ajax tegen ons de titel heeft verloren’

Na zich te hebben geplaatst voor de Champions League wacht voor Ajax komende zondag een bezoek aan Vitesse. Vorig seizoen gingen de Amsterdammers met 3-2 onderuit in Arnhem, waardoor de achterstand op koploper PSV opliep tot tien punten. Navarone Foor, die trefzeker was, bewaart goede herinneringen aan het duel.

“Je zou kunnen zeggen dat Ajax tegen ons de titel heeft verloren. Maar dat hebben we niet expres gedaan”, zegt Foor in gesprek met De Telegraaf. Vitesse wist vorig seizoen ook in Amsterdam te winnen. “Ik heb Ajax zien spelen tegen Dynamo Kiev. Er zit veel beweging in hun ploeg. Dat is moeilijk te verdedigen. Het is belangrijk, dat we weer als collectief er vol tegenaan gaan. Tegen dit soort ploegen moet je meer dan honderd procent geven om een kans te maken.”

“Het zal niet elk jaar zo gaan, dat we twee keer van Ajax winnen. Maar we gaan er wel weer voor. We voetbalden goed, waren een team, vochten voor iedere meter en dan kun je het Ajax altijd lastig maken. Als je het zelf goed doet en Ajax is wat minder dan kun je met Vitesse van Ajax winnen. Dat hebben we laten zien”, voegt Bryan Linssen toe. Hij stelt dat Ajax er ‘heel goed voor staat’. “Ik denk, dat zij de beste selectie hebben van alle ploegen in de Eredivisie.”

“Ze hebben gewoon ontzettend veel kwaliteit op het veld staan. En wat op de bank zit, is ook nog top-Eredivisiewaardig”, aldus de aanvaller. Ook Vitesse-trainer Leonid Slutsky weet dat er het een en ander veranderd is ten opzichte van vorig seizoen. “Het huidige Ajax is niet te vergelijken met de ploeg waar Vitesse vorig seizoen twee keer van heeft gewonnen. Dit Ajax heeft er zoveel kwaliteit bijgekregen. Ze hebben met afstand de sterkste selectie in de Eredivisie en zijn de grote favoriet voor de titel.”