‘Dan nog moeten wij een topdag hebben en Ajax een tobdag’

Na zich ten koste van Dynamo Kiev te hebben geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League, wacht voor Ajax komende zondag een bezoek aan Vitesse. Bryan Linssen weet dat het een zware wedstrijd zal worden voor de Arnhemmers, die dit seizoen in de Eredivisie nog niet verloren.

“Ajax heeft een heel goed team. We kunnen dus aan de bak. Vitesse heeft deze zomer goede zaken gedaan op de transfermarkt. Het geraamte is blijven staan. Er zijn in de basis maar enkele veranderingen doorgevoerd. Maar dan nog moeten wij een topdag hebben en Ajax een tobdag. Dan maken we kans”, zegt Linssen in gesprek met de Gelderlander. “Ajax heeft de groepsfase van de Champions League bereikt. Dat zegt genoeg over de kracht van die spelersgroep.”

Linssen werd de afgelopen tijd in verband gebracht met Feyenoord en om die reden wordt er in de kleedkamer van Vitesse weleens plagend het clublied van de Rotterdammers gezongen. “Ik kan op zo’n moment vrolijk meezingen, maar ik heb zelf niks gehoord van Feyenoord, hoor. Het is kleedkamerhumor. Op internet circuleren heel veel geruchten. Daarover wordt dan in de spelersgroep automatisch gesproken. En ja, er is ook ruimte voor een beetje sarren en plagen.”

“De transferwindow is nu een gespreksonderwerp in de kleedkamer. Maar dat is zeker niet hét thema. We worden niet afgeleid door spelerszaken. Dat is voor de technisch directeur. Wij zijn bezig met de competitie”, vervolgt de aanvaller, die benadrukt dat hij het ‘ontzettend goed’ naar zijn zin heeft bij Vitesse. “Ik ben 27 jaar. Ik kan hier nog mooie seizoenen meemaken. Ik ben nu niet bezig met een overgang, ook niet naar het buitenland.”