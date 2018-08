Ex-Ajacied gelinkt aan PSV: ‘Of hij bij ons zou passen? Dat weet ik niet’

PSV heeft nog twee dagen om zich te versterken op de transfermarkt. De regerend landskampioen wil graag nog een middenvelder en linksback toevoegen aan de selectie. De namen van Riechedly Bazoer, Erick Gutiérrez en Aziz Behich zingen rond in het Philips Stadion, maar trainer Mark van Bommel wil niet ingaan op de geruchten.

PSV versterkte zich deze zomer met Ryan Thomas, maar hij raakte vlak na het zetten van zijn handtekening zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij ligt er naar eigen zeggen zeker een halfjaar uit en daarom wil de Nederlandse topclub een vervanger aantrekken. Ook op de linksbackpositie hoopt PSV zich nog te versterken. De club werkt aan de komst van Australisch international Aziz Behich.

“We zijn inderdaad nog met enkele spelers binnen en ik hoop dat het snel rond zal komen met één of twee spelers. Of ik kan bevestigen dat Erick Gutiérrez een optie is? Nee, dat kan ik niet. We hebben ons net geplaatst, het is nu niet de tijd om over nieuwe spelers te praten. Ik snap wel dat het een thema is, want we hebben nog maar 48 uur”, aldus Van Bommel woensdagavond tegenover Veronica.

PSV plaatste zich woensdagavond ten koste van BATE Borisov voor de groepsfase van de Champions League. Hierdoor komt er bijna veertig miljoen euro binnen bij de Eindhovenaren. Mogelijk wordt een deel van het geld geïnvesteerd in Bazoer. De middenvelder van VfL Wolfsburg wordt door diverse media in verband gebracht met PSV. “Dat is een tip van jou. Of hij bij ons zou passen? Dat weet ik niet”, aldus Van Bommel.