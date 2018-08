NAC Breda haalt met Van Leer gewenste keeper op bij Ajax

NAC Breda heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Benjamin van Leer. De doelman komt op huurbasis over van Ajax. In de overeenkomst tussen beide clubs is geen optie tot koop opgenomen. Van Leer maakte een jaar geleden de overstap van Roda JC Kerkrade naar Ajax en moest in Amsterdam genoegen nemen met een reserverol. Bij NAC wordt hij aangetrokken als eerste doelman, nadat de Bredanaars reeds plots afscheid moesten nemen van Arijanet Muric.

Muric werd gehuurd van Manchester City, maar door problemen onder de lat bij de Engelse topclub werd hij terug naar het Etihad Stadium gehaald. NAC had nog de beschikking over Mark Birighitti, al raakte hij al snel zijn basisplaats kwijt onder trainer Mitchell van der Gaag. NAC startte een zoektocht naar twee nieuwe keepers en wist zich eerder deze week al te versterken met Theo Zwarthoed. Nu Van Leer wordt gehuurd van Ajax, is het keepersprobleem in het Rat Verlegh Stadion opgelost.

Van Leer staat vrijdag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert. “Ik sta te popelen om weer onder de lat te staan en in volle stadions te spelen”, vertelt de sluitpost op de website van NAC. “Toen NAC zich vorige week meldde werd ik direct enthousiast. NAC is een speciale club waar veel voetballers graag voor willen uitkomen. Die echte voetbalsfeer, het altijd volle stadion, de oprechte betrokkenheid, dat vind je niet snel in Nederland. Ik ben fit, klaar om alles te geven en kan niet wachten om voor die fanatieke aanhang te spelen.”

“Vorige week kregen we te maken met de situatie rond Muric en zijn plotselinge vervroegde terugkeer naar Manchester City. Dat is natuurlijk niet hoe we het op voorhand hadden voorzien, maar vanaf dat moment is het vooral zaak om snel te schakelen en voor een goede oplossing te zorgen”, legt technisch directeur Hans Smulders uit. “Benjamin stond vanaf het eerste moment hoog op onze lijst en we denken met hem een meer dan goed alternatief te hebben gevonden. Hij is voor NAC een geweldig goede keeper die zich al bewezen heeft op Eredivisieniveau. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Benjamin erbij de rust kunnen terugbrengen onder onze lat.”