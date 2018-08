Oekraïense politie begeleidt Ajax-fans naar stadion na aanvallen

Ajax heeft maandag overleg gevoerd met de lokale autoriteiten in Kiev na berichten over aanvallen van groepen Dynamo Kiev-supporters op de daar aanwezige Amsterdamse fans. Verschillende supporters van Ajax maakten maandagavond via social media melding van grote groepen Oekraïense hooligans die in de stad op zoek zouden zijn naar groepjes Nederlandse supporters.

Als gevolg van deze berichten heeft Ajax met de Oekraïense politie afgesproken dat de bezoekende fans zich op een centraal punt bij Palas Ukraine kunnen verzamelen en vervolgens onder begeleiding naar het Olympisch Stadion worden gebracht: “Supporters die hier geen gebruik van maken, worden nogmaals geadviseerd om voorzichtig te doen en vanavond met de taxi naar het stadion te reizen”, adviseert de club verder.

Ajax speelt dinsdagavond de return tegen Dynamo in Kiev. De Amsterdammers waren vorige week dankzij doelpunten van Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic in eigen huis met 3-1 te sterk voor de Oekraïners en hebben aan een gelijkspel of een kleine nederlaag genoeg om de groepsfase van de Champions League te bereiken.