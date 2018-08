Ten Hag eist ‘soms tot vervelens toe’ veel: ‘Hij heeft even de tijd nodig’

Dinsdagavond speelt Ajax de tweede wedstrijd in de play-offs voor de groepsfase van de Champions League tegen Dynamo Kiev. De Amsterdammers verdedigen een 3-1 voorsprong en Wilco van Schaik kijkt er niet van op dat de ploeg van Erik ten Hag op de rand van kwalificatie staat. Volgens de directeur van NEC is Ten Hag zeer geschikt om Ajax naar grote hoogte te stuwen.

Van Schaik haalde Ten Hag eerder naar FC Utrecht en daar zag de sportbestuurder dat de trainer goed met zijn selectie omging. Dat Ten Hag in zijn eerste halfjaar in Amsterdam er niet echt in slaagde om de spelers voor zich te winnen, verbaast Van Schaik niet. “Spelers moeten in het begin aan Erik wennen”, zegt Van Schaik in gesprek met De Telegraaf.

“Maar hij is echt een heel fijne vent, die zorgzaam is voor de mens achter de speler. Hij heeft echter even de tijd nodig. Zijn doel is de voetballers te beschermen en elke dag beter te maken. Hij eist, soms tot vervelens toe, veel van ze. Maar het leidt echt tot resultaat”, aldus de directeur, die de slagkracht van Ajax in de zomerse transferperiode prijst.

Volgens Van Schaik was het cruciaal dat Ajax in een vroeg stadium al beschikte over onder anderen Dusan Tadic, Daley Blind en Zakaria Labyad. “In de voorbereiding en aan het begin van een seizoen komt hij in zijn kracht. Als spelers dan ook gaan inzien dat hij hen en het team beter maakt, kunnen er mooie dingen gebeuren”, besluit Van Schaik.