Johan Derksen toont medelijden: ‘Die man is zo extreem zwaar gestraft’

Johan Derksen heeft het te doen met Luis Rubiales, de voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Dat zegt de Snor vrijdagavond in Vandaag Inside. Het Openbaar Ministerie in Spanje eiste in maart 2,5 jaar gevangenisstraf tegen Rubiales, die eind januari werd aangeklaagd wegens aanranding.

De 46-jarige Rubiales moet zich bij de Spaanse rechter verantwoorden voor de kus op de mond van voetbalster Jennifer Hermoso (34). Een rechter van het hooggerechtshof heeft de zaak toegelaten, zo meldde de rechtbank eerder deze week. Een uitgebreid onderzoek gaf de doorslag.

Uit het Spaanse onderzoek is gebleken dat de controversiële kus die Rubiales op de mond van Hermoso gaf tijdens de medailleceremonie in augustus na het door Spanje gewonnen WK vrouwenvoetbal ‘non-consensueel’ (niet met wederzijdse toestemming) was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daardoor hangt Rubiales een celstraf van 2,5 jaar boven het hoofd. De aanklager wil tevens dat Rubiales een schadevergoeding van 100.000 euro betaalt aan Hermoso. Laatstgenoemde is sinds 2022 actief in Mexico.

Reactie Derksen

Derksen is het oneens met de eis tegen Rubiales. “Ik vind eerlijk gezegd dat die man zo extreem zwaar gestraft is. Hij is voor grensoverschrijdend gedrag gepakt, maar dat doe je niet als de hele wereld toekijkt. De camera’s staan erop.”

“Dit is een ijdele, flamboyante man, die in de euforie een vrouw op de mond heeft gekust”, gaat Derksen verder. “Als de media dat niet hadden laten ontploffen, had die vrouw ook geen klacht ingediend. Er is nu tweeënhalf jaar geëist. Dat vind ik bezopen voor een kus. Het gaat om een kus! Nu moet hij weer voor de rechter komen. Ik vind het de wereld op zijn kop!”

Ook presentatrice Hélène Hendriks begrijpt de ontstane commotie niet. “Het is ook wel weer deze tijd. Je kunt het ook wel overdrijven.” Tot slot herhaalt Derksen zijn standpunt. “Als die man slecht in elkaar zat, was hij ’s avonds in het hotel naar de hotelkamer van dat meisje gegaan, had hij aangeklopt en gezegd: ‘Ik kom nog even het feestje meevieren met je’. Nee, zo ging het niet.”

“De hele wereld valt hierover en alle dames die een columnpje schrijven in Nederland, die kruipen er bovenop. Spanje neemt dat blijkbaar over. Ik vind het te gek voor woorden”, besluit de stellige Derksen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties