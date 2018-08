Man United tast mis: ‘De eigenaren benadrukten dat ik niet te koop was’

Harry Maguire werd de afgelopen maanden hevig in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar van een overstap naar de Engelse grootmacht is het niet gekomen. Leicester City hield de poot stijf en de verdediger zegt de beslissing van zijn werkgever te respecteren.

United meldde zich meerdere malen bij the Foxes om de Engels international naar Old Trafford te halen, waarbij bedragen van tussen de 65 en 75 miljoen euro werden genoemd. Maguire heeft zich afzijdig gehouden van alle perikelen. “Ik wil op het veld staan, of het nou voor een andere club of Leicester is”, aldus de stopper, geciteerd door Goal.

“Er zou altijd interesse zijn geweest na de zomerstop, aangezien de ploeg (van Engeland, red.) het zo goed gedaan heeft op het WK in Rusland. Maar de eigenaren benadrukten dat ik niet te koop was en ik respecteer die beslissing. Ze hebben mij de mogelijkheid gegeven om voor deze club te spelen, een club in opkomst, en dat respecteer ik.”

“Ik ben volledige met mijn gedachte bij Leicester. Ik ben onder de indruk sinds ik terug ben. De mensen die zijn gehaald passen goed in het team. Ik denk dat we alleen maar beter worden. Ik ben een ambitieuze speler en we hebben een talentvolle selectie. Als we bij elkaar blijven, kunnen we een sterke kracht zijn dit jaar”, besluit Maguire.