Koeman bevestigt: ‘Hij is een serieuze optie voor de rechtsbackpositie’

Ronald Koeman bevestigt dat hij donderdag een gesprek heeft gehad met Noussair Mazraoui. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft een poging gedaan om de rechtsback ervan te overtuigen om voor Oranje te kiezen, zo vertelde hij zondagavond bij Studio Voetbal.

Bij het onderhoud waren ook de zaakwaarnemer van Mazraoui en KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma aanwezig. Koeman spreekt over ‘een goed gesprek’: “Wij hebben aangegeven wat we willen en hoe we het voor ons zien met hem. Dat hij in de toekomst een serieuze optie is voor de rechtsbackpositie.”

De nationale ploeg van Marokko, die getraind wordt door Hervé Renard, speelt op 5 september de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen De Comoren. Twee dagen later staat het duel met Malawi op het programma. ‘Waarschijnlijk’ krijgt Mazraoui snel een uitnodiging, aldus Koeman.

“Maar ik denk niet dat een speler op gesprek komt en naar ons verhaal luistert als hij de keuze voor Marokko al heeft gemaakt.” De twintigjarige Mazraoui maakte deel uit van de voorselectie van Marokko voor het WK in Rusland en speelde tot dusverre zestien wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Daarin leverde hij twee assists af.