Witsel scoort met omhaal en is opnieuw belangrijk voor Dortmund

Axel Witsel is zijn avontuur bij Borussia Dortmund goed van start gegaan. De middenvelder scoorde maandag in de DFB-Pokal tegen Greuther Fürth (1-2) en nam zondag de 3-1 tegen RB Leipzig voor zijn rekening. Marco Reus maakte er nog 4-1 van in het Signal Iduna Park.

Het Dortmund van trainer Lucien Favre kende geen goed begin van de wedstrijd, want na 32 seconden lag de bal er bij Roman Bürki in. De gastheer kreeg de bal niet weg en met enig fortuin kon Jean-Kévin Augustin het leer meenemen en de bal onder Bürki door prikken: 0-1. Nog voor rust stelde Dortmund orde op zaken: Mahmoud Dahoud kopte na ruim twintig minuten knap raak uit een afdraaiende voorzet van Marcel Schmelzer en tekende voor de 1-1.

Een eigen doelpunt van Marcel Sabitzer, na een vrije trap van Marco Reus, betekende de 2-1 en met een omhaal van dichtbij leek Witsel het duel voortijdig te beslissen. RB Leipzig droop na het rustsignaal af. De ploeg had na 29 minuten opnieuw op voorsprong kunnen komen toen Bürki redde op een inzet van Augustin, maar in plaats daarvan keek men tegen een ruime achterstand aan. Trainer Ralf Rangnick hoopte voor de tweede helft op beterschap.

De trainer bracht Timo Werner binnen de lijnen voor Sabitzer, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen. De eerste kans was voor Lukas Kolstermann, die met zijn volley Bürki op zijn pad vond. Dahoud was later dicht bij de 4-1 en in de slotfase viel die vierde treffer alsnog. Reus maakte zijn honderdste in de Bundesliga. De 29-jarige Witsel, die zijn competitiedebuut voor die Borussen maakte, speelde de hele wedstrijd uit.