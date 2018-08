Manchester City incasseert eerste puntverlies na handsbal van Boly

Na twee opeenvolgende overwinningen heeft Manchester City het eerste puntenverlies geleden van het nieuwe Premier League-seizoen. Op bezoek bij promovendus Wolverhampton Wanderers kwam het elftal van Josep Guardiola op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Willy Boly met de hand, waarna Aymeric Laporte met zijn eerste doelpunt voor Manchester City een punt redde voor de regerend kampioen.

Bij rust stond het weliswaar 0-0, maar dat betekende niet dat het eerste bedrijf onaantrekkelijk was. Voor beide ploegen kwamen er veel kansen, omdat zowel Wolverhampton als Manchester City kwetsbaar oogde voor een counteraanval. De thuisploeg zag een doelpunt afgekeurd worden, terwijl de bezoekers voor het rustsignaal tweemaal het aluminium troffen. De eerste keer was in de 21ste minuut, vlak nadat het openingsdoelpunt van Raúl Jiménez terecht werd afgekeurd wegens buitenspel. Sergio Agüero vond de ruimte in het strafschopgebied en krulde de bal tegen de paal aan.

Even daarna had doelman Rui Patrício een wereldredding in huis op een afstandsschot van Raheem Sterling. Vanaf een kleine 25 meter volleerde Sterling de bal richting de bovenhoek, maar Patrício strekte zich en tikte het leer tegen de lat. Vier minuten voor tijd pareerde de keeper ook een schot van Benjamin Mendy. Het bleef een open wedstrijd en Manchester City opereerde slordig in de achterhoede. Zo had Mendy het moeilijk met Hélder Costa, maar dat werd de regerend kampioen in de eerste helft niet fataal.

In de tweede helft slaagden beide teams er toch in om te scoren. Op het doelpunt van Wolverhampton viel evenwel veel aan te merken, want Boly werkte de bal met de hand binnen. De verdediger fungeerde als eindstation van de aanval na een combinatie tussen João Moutinho en Rubén Neves en verlengde de bal bij de tweede paal met de hand. Lang kon Wolverhampton niet genieten van de voorsprong, want halverwege de tweede helft legde Ilkay Gündogan de bal op een presenteerblaadje voor Laporte, die hard raak kopte na de vrije trap van de middenvelder.

Laporte maakte zijn eerste competitiedoelpunt sinds 7 april 2017, toen hij voor Athletic Club scoorde tegen Villarreal, en was bovendien goed voor het 1500ste doelpunt van een Fransman in de geschiedenis van de Premier League. Het bleef in de daaropvolgende fase een gelijkopgaande wedstrijd. Beide ploegen zochten de aanval in de slotfase en leken in staat om het winnende doelpunt te maken. In de laatste minuten klopte Manchester City veel nadrukkelijker aan de poort, maar het bleef bij 1-1 omdat een vrije trap van Agüero diep in de blessuretijd uiteenspatte op de lat.