Nottingham Forest is woest en eist officieel dat arbiter Jones nooit meer fluit

Nottingham Forest verzoekt de Britse scheidsrechtersbond, de PGMOL, nooit meer arbiter Robert Jones toegewezen te krijgen, zo melden diverse Britse media. Onder meer The Athletic schrijft dat de Premier League-club woest is vanwege enkele controversiële beslissingen van de scheidsrechter in het verloren duel met Bournemouth (2-3).

Afgelopen zaterdag ontstond er veel ophef in Engeland over een rode kaart voor Forest-verdediger Willy Boly. Laatstgenoemde veroverde met een sliding de bal van Adam Smith. De voet van Smith landde op Boly, waardoor de overtreding niet van, maar op de mandekker leek. Toch gaf arbiter Rob Jones een tweede gele kaart aan Boly.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Lang leken de ploeggenoten van Boly zich naar een resultaat te knokken. Voormalig Manchester United-aanvaller Anthony Elanga en Chris Wood maakten een dubbelslag van Solanke nog onschadelijk. In de 94ste minuut trof de Engelse spits echter nogmaals doel en dompelde hij Forest in rouw: 2-3.

Het is de tweede keer in het huidige seizoen dat Forest klaagt bij de PGMOL over Jones. Eerder voelde de club zich ook al benadeeld door de arbiter in het met 3-2 verloren duel met Manchester United.

The Telegraph weet dat de voorzitter van de scheidsrechtersbond, Howard Webb, zijn excuses heeft aangeboden bij Forest. De oud-arbiter erkent dat Jones een ‘serieuze fout’ heeft gemaakt. Voor Forest is het doekje voor het bloeden niet voldoende: de club wil nooit meer Jones toegewezen krijgen.

In de studio van Sky Sports werd zaterdag met totale verbazing naar de rode kaart gekeken. Mike Dean, oud-scheidsrechter in de Premier League, was daar aanwezig en legde uit dat de VAR, ook al zou het willen, niet kon ingrijpen.

"De VAR kan zich niet mengen bij gele kaarten, alleen bij directe rode kaarten.” De vraag werd snel opgeworpen of die regel dan niet moet veranderen. "Ik denk dat ze dat ook gaan veranderen, ze zijn er al naar aan het kijken met het oog op volgend seizoen", antwoordde Dean.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties