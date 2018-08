Barça wil ‘een van de beste spelers ter wereld’ niet kwijtraken aan PSG

Ernesto Valverde ziet een vertrek van Ivan Rakitic bij Barcelona niet zitten. De middenvelder wordt in verband gebracht met Paris Saint-Germain, dat volgens Sport een bod van negentig miljoen euro voorbereidt. Barcelona wijst ondertussen op diens transferclausule van 125 miljoen euro. Valverde hoopt dat zijn pupil zich in de slotweek van de transfermarkt niet laat verleiden tot een transfer.

Het huidige contract van Rakitic loopt nog drie seizoenen door. De verliezend WK-finalist speelt sinds 2014 voor Barcelona en kwam destijds voor achttien miljoen euro over van Sevilla. Hij heeft zich ontwikkeld tot een 'fundamentele speler voor Barça, merkt zijn trainer Valverde op in de Spaanse media. "Het was vorig seizoen wel duidelijk hoe belangrijk hij voor het team was. Ik reken op hem en ik hoop dat hij hier blijft."

"Ik wil de beste spelers ter wereld in mijn ploeg hebben en daar hoort hij bij", vervolgt Valverde. Hij weet hoe we voetballen en is volledig geïntegreerd in de ploeg en bij de club." Volgens de oefenmeester is er geen noodzaak voor Barcelona om Rakitic te verkopen, ook niet als PSG wil voldoen aan de transferclausule van 125 miljoen euro. "Wij zijn hier niet om geld te verdienen aan een speler. We willen onze prijzenkast uitbreiden."

Sport schreef donderdag dat PSG eerst tot een akkoord hoopt te komen met Rakitic zelf, maar Barcelona heeft nog geen toestemming gegeven aan beide partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet duidelijk in hoeverre de dertigjarige technicus een overstap zelf ziet zitten. Naar verluidt aast hij op een verbeterd contract bij Barcelona, maar is de club al ver over het salarisbudget heen gegaan en is er daarom geen ruimte voor een hoger loon voor Rakitic.