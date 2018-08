‘Bayern begon zelfs interesse te tonen en ik had ook bij Oranje een basisplek’

Hedwiges Maduro maakte onlangs bekend dat hij een punt heeft gezet achter zijn loopbaan als profvoetballer. De voormalig verdediger annex middenvelder speelt achttien interlands namens het Nederlands elftal, maar wellicht had er meer ingezeten: “Ik denk weleens dat ik, als ik nu op mijn top was geweest, tot een interland of vijftig was gekomen.”

De analyticus van FOX Sports benadrukt in gesprek met Voetbal International echter dat het al een hoogtepunt is dat hij Oranje überhaupt heeft gehaald. “Het was echt wereldtop in die tijd. Ik kwam er na een paar wedstrijden in het eerste van Ajax al bij, zat ik ineens met spelers als Clarence Seedorf en Ruud van Nistelrooy in de kleedkamer.”

“Er waren jaren dat we in de kwalificaties alles wonnen, dat was toen normaal. Pas nu denk ik: tering, wat waren we goed.” Maduro baalde dan ook dat hij in oktober 2011 een blessure opliep, naar eigen zeggen tijdens de beste periode van zijn loopbaan. “Ik stond in de basis bij Valencia, haalde écht een hoog niveau, Bayern München begon zelfs interesse te tonen en ik had ook bij Oranje een basisplek.”

“Ik zou onder Bert van Marwijk starten in een EK-kwalificatieduel met Moldavië, maar een dag voor die wedstrijd ging het mis. Ik scheurde drie enkelbanden af, moest geopereerd worden. Dat was heel heavy, ik ben er uiteindelijk zes maanden zoet mee geweest. Achteraf moet ik concluderen dat ik daarna nooit meer het niveau van net vóór die blessure heb gehaald.”