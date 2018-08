Aanvoerders in Spanje zijn ‘ziedend’: ‘We zijn er klaar mee’

LaLiga maakte onlangs bekend dat het een deal heeft gesloten met het Amerikaanse Relevant Sports, waarbij het de bedoeling is dat enkele duels in de Spaanse competitie in de toekomst worden afgewerkt in Noord-Amerika. LaLiga-voorzitter Javier Tebas verdedigt de keuze tegenover El Mundo, maar David Aganzo, voorzitter van de spelersvakbond (AFE), wil er niets van weten.

Woensdag kwamen de aanvoerders in Spanje bijeen om het plan van LaLiga te bespreken en de conclusie was dat niemand op de onderneming van de competitieorganisator zit te wachten. “De spelers zijn ziedend”, aldus Aganzo, geciteerd door diverse Spaanse media. “Dingen kunnen met veel meer samenhang en begrip tot stand worden gebracht. Er is een gebrek aan gezond verstand. Wie heeft gedacht aan de fans?”

“Voetbal is niet alleen een industrie en besluiten kunnen niet eenzijdig worden genomen. We zijn er klaar mee en hebben veel te vertellen”, aldus Aganzo. “De aanvoerders? Die zijn zeer verrast. En woest dat zulke belangrijke beslissingen zijn genomen. De spelers zijn hier tegen, geen één is voor het plan. Het was unaniem. Sommige clubs zijn voor, andere tegen. Ik spreek namens de spelers.”

In september gaat Aganzo om de tafel met Tebas en de voorzitter van de spelersvakbond wil hem duidelijk maken dat hij er weinig van snapt: “Ik ga proberen hem een kort broekje aan te trekken, zodat hij weet wat voetbal echt is.” Tebas verdedigt de beslissing: “De cijfers wijzen uit dat dit een succes kan worden. In vier jaar hebben we de waarde van onze internationale rechten verdubbeld.”

Tebas wijst ook op de mogelijkheid dat meerdere Spaanse clubs door de deal kunnen gaan groeien, waarbij ook het doel is om het aantal international sponsoren te vergroten. “Nu zijn er in dat opzicht slechts twee clubs die groeien, namelijk Barcelona en Real Madrid. En Atlético Madrid een beetje. Wij willen ervoor zorgen dat buitenlandse sponsors ook naar Valencia, Villarreal of Huesca gaan.”