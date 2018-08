Ajax laat Siem de Jong op huurbasis naar Sydney FC gaan

Siem de Jong vervolgt zijn loopban bij Sydney FC. De Australische club heeft de komst van de aanvallende middenvelder donderdagochtend via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt. Ajax verhuurt De Jong voor een seizoen. Door de stevige concurrentie op het middenveld was de Ajacied op een zijspoor beland onder trainer Erik ten Hag.

"Ik ben erg blij om voor Sydney FC uit te mogen komen dit seizoen en kijk uit naar mijn tijd in de A-League”, vertelt De Jong op de website van Sydney FC. "Ik zie veel overeenkomsten tussen Sydney FC en Ajax. Ze zijn allebei de leider in hun competitie met een reputatie om prijzen te pakken. Ik wil dat hier voortzetten. Ik wil niets meer dan succes en ik zal het team op iedere manier helpen om onze doelen te bereiken en alle prijzen te pakken waar we dit seizoen voor strijden."

“Met Siem hebben we een speler van wereldklasse aangetrokken en we zijn verheugd hem te kunnen presenteren bij Sydney FC”, laat voorzitter Scott Barlow in een reactie weten. “Hij is een uitstekende speler en met zijn 29-jarige leeftijd heeft hij zijn beste voetbaljaren nog voor zich. We hebben er alle vertrouwen in dat Siem een belangrijke rol gaat spelen in ons seizoen, waarin wij in eigen land alle drie de prijzen willen winnen en ons richten op de meest succesvolle campagne van de Aziatische Champions League.”

Hoofdtrainer Steve Corica is eveneens blij met de komst van De Jong en heeft er een aanvallende optie bij gekregen. “Siem is een technisch begaafde voetballer. Hij maakt doelpunten en creëert kansen voor anderen”, klinkt het. “Aanvoerder van Ajax word je niet zomaar. Ik denk dat hij de nodige kwaliteiten aan Sydney FC kan toevoegen." De Jong gaat in Australië spelen met rugnummer 22.

De Jong werd opgeleid door De Graafschap en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Ajax. In Amsterdam brak hij door en groeide hij uit tot aanvoerder. Onder trainer Frank de Boer won hij tussen 2011 en 2014 vier landstitels op rij. Hij vertrok uiteindelijk naar Newcastle United, maar mede door blessureleed kwam hij daar niet uit de verf. In het seizoen 2016/17 werd hij uitgeleend aan PSV en vorig jaar keerde hij definitief terug naar Ajax. In de Johan Cruijff ArenA loopt zijn contract nog twee jaar door.