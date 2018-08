FC Groningen laat ‘enorm rendement’ lopen na bod van CSKA Moskou

FC Groningen heeft 'onlangs' biedingen gekregen van CSKA Moskou voor Ritsu Doan, zo meldt RTV Noord woensdagmiddag. De Eredivisionist nam Doan deze zomer definitief over van het Japanse Gamba Osaka voor een bedrag van twee miljoen euro. Men had de middenvelder voor een veelvoud kunnen doorverkopen, bevestigt algemeen directeur Hans Nijland.

"We hadden een enorm rendement op Doan kunnen verdienen, maar we laten hem niet gaan", maakt Nijland duidelijk. "Doan is een van de grotere talenten van Nederland en het is een mooi compliment voor onze scouting dat er zo'n grote club is geïnteresseerd in één van onze spelers. De belangstelling van CSKA heeft geleid tot een concrete bieding."

Nijland wil niet ingaan op bedragen. Hij geeft alleen aan dat het geboden bedrag lager lag dan tien miljoen euro. Hij zou een eventuele transfer 'heel bijzonder' vinden, gezien Doan net definitief is vastgelegd, en schat in dat de deal van de baan is. "Ik heb vanochtend in een gesprek met Doan en zijn zaakwaarnemer aangegeven dat mijn inschatting is dat CSKA nu gewoon 'game over' is."

Doan speelt sinds juli 2017 voor Groningen. Hij maakte als huurling een goede indruk, waardoor de club besloot om de optie tot koop te lichten. In totaal speelde de Japanner 31 competitieduels voor Groningen, waarin hij 10 keer scoorde en 4 assists gaf. "Doan heeft aangegeven zich nu volledig op FC Groningen en het nationale elftal te willen richten", verzekert Nijland. De twintigjarige Doan staat tot medio 2021 onder contract in het Hitachi Stadion.