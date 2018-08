Van Overeem weigert schikkingsvoorstel na middag van uitersten

Joris van Overeem weigert zich neer te leggen bij het schikkingsvoorstel van de KNVB naar aanleiding van zijn rode kaart tegen PEC Zwolle. Volgens Voetbal International wil de aanklager betaald voetbal de middenvelder van FC Utrecht schorsen voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk. Van Overeem heeft het voorstel niet geaccepteerd.

Van Overeem was zondag de meest besproken man tijdens de 2-0 zege van Utrecht op PEC. Hij opende de score in de eerste helft en kreeg in de tweede helft een rode kaart, na een harde charge op Clint Leemans. De tackle werd door arbiter Martin van den Kerkhof aanvankelijk bestraft met geel, maar na het bekijken van de tv-beelden kende hij een rode prent toe.

Omdat Van Overeem en Utrecht het voorstel van de aanklager naast zich hebben neergelegd, komt de zaak vrijdag voor bij de tuchtcommissie in Zeist. Mocht de schorsing blijven staan, dan zou de zomeraanwinst de wedstrijden tegen VVV-Venlo (thuis) en Fortuna Sittard (uit) moeten missen. Tegen PEC had Van Overeem voor het eerst een basisplek bij Utrecht.