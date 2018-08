Lewandowski haalt uit: ‘Niemand in de clubleiding heeft me verdedigd’

Robert Lewandowski leek Bayern München deze zomer te gaan verlaten. In mei maakte zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi bekend dat de Poolse spits toe was aan een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Lewandowski is der Rekordmeister uiteindelijk trouw gebleven en legt in gesprek met BILD uit waarom hij eigenlijk wilde vertrekken.

“In april en mei heeft werkelijk iedereen op me geschoten. Niemand vanuit de club heeft het voor me opgenomen. In die situatie heb ik me erg alleen gevoeld. Ik heb in twee of drie belangrijke wedstrijden niet gescoord en plotseling was ik voor iedereen vogelvrij”, zegt Lewandowski, wiens contract bij Bayern München nog loopt tot medio 2021. Onder meer Chelsea, Real Madrid en Manchester United zouden geïnteresseerd zijn geweest in de spits.

Bayern verlangde echter minimaal honderd miljoen euro, maar geen enkele club was bereid om dit bedrag op tafel te leggen. “Niemand in de clubleiding heeft me in die tijd verdedigd”, vervolgt de Poolse spits. Het voelde volgens hem alsof hij geen krediet had bij de club. “Op dat moment voelde ik me niet meer goed bij Bayern. Alles kwam in die tijd samen, waardoor ik ongelukkig was.”

Inmiddels heeft Lewandowski besloten om bij Bayern te blijven. “Ik heb gemerkt dat de fans achter me staan”, stelt hij. “Ik heb het gevoel gekregen dat men me hier nog wil houden. Ik zal ook nooit gaan staken of op een andere manier problemen zoeken met de club. Op dit moment verspil ik geen tijd meer aan gedachtes aan een overstap naar het buitenland.”