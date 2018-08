‘Nachtmerrie van Feyenoord’ krijgt leiding over Ajax - Dynamo Kiev

Clément Turpin is door de UEFA aangesteld om de wedstrijd tussen Ajax en Dynamo Kiev woensdag in goede banen te leiden. De Franse arbiter wordt geassisteerd door zijn landgenoten Ruddy Buquet en Nicolas Rainville, zo maakt de Europese bond bekend. Guillaume Debart is de vierde official in de Johan Cruijff ArenA.

Turpin floot in februari 2014 voor het laatst een wedstrijd van Ajax. Hij had de leiding over het Europa League-duel met Red Bull Salzburg, dat met 0-3 verloren ging. In Nederland is de arbiter echter vooral bekend van zijn rol in de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma, een jaar later. Hij gaf Mitchell te Vrede en reservekeeper Erwin Mulder een rode kaart en staakte de wedstrijd een kwartier lang, nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Het gooien van een opblaasbanaan interpreteerde hij als racistisch.

Diverse Feyenoorders uitten na afloop van die wedstrijd hun ongenoegen over de arbitrage. Turpin floot deze zomer twee groepswedstrijden op het WK: de wedstrijden Uruguay - Saudi-Arabië (1-0) en Zwitserland - Costa Rica (2-2) waren in zijn handen. Het duel tussen Ajax en Dynamo Kiev begint woensdagavond om 21.00 uur en wordt afgewerkt in een uitverkocht stadion.