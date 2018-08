Serie A en LaLiga genegeerd: ‘Ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken’

Chelsea heeft deze zomer afscheid genomen van Antonio Conte en de Londenaren hebben Maurizio Sarri aangesteld als de nieuwe manager. Álvaro Morata hoopt dat hij onder de nieuwe Italiaanse trainer weer iets van zijn oude vorm kan etaleren. De spits werd lange tijd in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea, maar is uiteindelijk op Stamford Bridge gebleven.

“Ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken”, zegt de Spaanse aanvaller, geciteerd door Goal. “Ik had terug kunnen gaan naar Spanje of Italië, alle mensen daar geloven in mij. Maar ik wil dat ik alles hier ga veranderen. Dat wil ik niet niet voor alle haters doen, maar voor mijzelf en voor Chelsea”, aldus Morata, die in de Engelse hoofdstad gelukkig is met zijn gezin.

“Ik kijk ernaar uit om een huis te kopen en de baby's te zien opgroeien. Ik ben erg blij en het is nog maar het begin van het seizoen. Waarom zou ik niet gelukkig zijn? Ik wil de gedachten van de mensen veranderen die claimen dat ik dat niet ben. Het is de enige reden dat ik hier ben gebleven. Anders had ik tegen Chelsea gezegd: 'Je komt niet meer in mijn plannen voor, ik vertrek.'”

“Het belangrijkste is de wijze waarop wij spelen. Vorig seizoen was het lange ballen en aan mij was de taak de bal te verdedigen, ook in de lucht. Dat is niet mijn beste kwaliteit. Nu kan ik aanvallen in de ruimte. Ik kan kaatsen en bewegen op voorzetten. Dit is beter voor me”, besluit Morata, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij the Blues.