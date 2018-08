Modric reageert fel op gerucht: ‘Dit is de grootste onzin in de geschiedenis’

Luka Modric werd de afgelopen weken gelinkt met een transfer naar Internazionale, maar na het verstrijken van de deadline in Italië is er aan alle twijfels over het beëindigen van het dienstverband van de middenvelder bij Real Madrid een einde gekomen. De transfersoap rond de Kroaat heeft veel geruchten de wereld in geholpen en Modric had de behoefte om één verhaal de kop in te drukken.

Naast LaLiga-voorzitter Javier Tebas, die Internazionale beschuldigde van het hanteren van ‘vervelende trucjes’ aangaande het verleiden van Modric, is naar verluidt ook Real Madrid niet blij met de handelswijze van de Italiaanse club. De Spaanse grootmacht zou naar de FIFA zijn gestapt om erachter te komen of Inter kan worden bestraft voor het benaderen van Modric achter de rug van de club om.

La Gazzetta dello Sport publiceerde zondag het verhaal dat Real Inter helemaal niet kan beschuldigen, aangezien de entourage van Modric zich in Milaan meldde. De Kroaat zou bij Inter graag samen willen spelen met landgenoten Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Sime Vrsaljko, waardoor hij de opdracht aan zijn zaakwaarnemer zou hebben gegeven om met Inter te praten.

Het nieuws van de Italiaanse sportkrant werd door de site Futballalreves gedeeld op Instagram. De 32-jarige spelmaker reageerde op de post door te stellen dat het bericht verzonnen is. "Dit is de grootste onzin in de geschiedenis", aldus de 113-voudig international van Kroatië, die in de Spaanse hoofdstad nog tot medio 2020 onder contract staat.