Overmars reageert op naderende transfer: ‘We zijn in gesprek’

Siem de Jong gaat Ajax zo goed als zeker verlaten. De club uit Amsterdam is met Sydney FC in onderhandeling over een huurconstructie voor de 29-jarige middenvelder, zo werd zondag duidelijk. “We zijn in gesprek”, bevestigt directeur spelersbeleid Marc Overmars maandag in gesprek met De Telegraaf.

De Jong keerde vorig jaar zomer terug bij de club van trainer Erik ten Hag, maar heeft sindsdien nog maar weinig laten zien. Hij kwam in het vorige voetbaljaar tot 21 competitiewedstrijden. In het lopende seizoen kwam De Jong nog niet in officieel verband in actie voor het eerste elftal.

De Jong stapte in de zomer van 2014 voor 8,7 miljoen euro naar Newcastle United, maar mede door blessures werd hij nooit een vaste waarde in Engeland. In 2016/17 werd hij verhuurd aan PSV, om vervolgens een jaar geleden een contract tot medio 2020 met Ajax te ondertekenen. Het nieuwe huwelijk is niet geworden wat beide partijen ervan hadden gehoopt.

Sydney FC werd afgelopen seizoen kampioen van Australië en zal aan de komende editie van de Aziatische Champions League deelnemen. Met Jop van der Linden heeft manager Steve Corica momenteel al een Nederlander tot zijn beschikking.