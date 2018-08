‘Ik ben het met Mourinho eens: je kunt geen klasse kopen’

De documentaire Manchester City: All or nothing is niet goed gevallen bij José Mourinho. Op de video wordt de wedstrijd tussen Manchester United en City aangekondigd als ‘Guardiola versus Mourinho: balbezit versus verdediging, aanvallend voetbal versus de bus parkeren’. Tevens zijn supporters van de blauwhemden te horen die ‘park the bus’ scanderen. Mourinho toonde zich zondag kritisch.

“Je hoeft niet respectloos te zijn om een mooie film te maken. Je kunt ook een fantastische film maken én respect tonen voor anderen. Je kunt wel een rijke club zijn en de beste spelers ter wereld kopen, maar je kunt klasse niet kopen. Dat hebben ze duidelijk laten blijken”, aldus een geïrriteerde Mourinho. Guardiola werd zondag, na de zege op Huddersfield Town (6-1), gevraagd om te reageren op de woorden van de Portugees.

“Je kunt klasse niet kopen, dat ben ik met José eens. We kunnen geen klasse kopen. Maar ik denk dat we vorig seizoen een geweldig jaar hebben beleefd. Overal waren camera’s bij, we hebben die documentaire voor onszelf gemaakt. Ik ben het niet met José eens als hij het heeft over respectloosheid”, zo wordt de Spanjaard geciteerd door diverse Engelse media.

“Dat was namelijk niet onze intentie, we wilden gewoon filmen wat er vorig seizoen gebeurd is. Dit is een club die geprobeerd heeft te groeien, om prijzen te winnen, zoals alle grote clubs in de wereld doen. We wilden dat onze fans laten zien en wilden tonen wat er gebeurt in de kleedkamer. De een vindt de documentaire mooi, de ander niet. Dit is José’s mening. Zo simpel is het.”