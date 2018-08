Familie Nouri treedt naar buiten: ‘Wij hebben veel invloed op Abdelhak’

Ruim een jaar geleden werd Abdelhak Nouri getroffen door een hartaanval, waarbij hij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Vader Mohammed en broers Abderrahim en Mohammed vertellen aan de NOS hoe zij het tragische ongeluk en de heftige periode na het incident hebben beleefd. De familie maakt duidelijk dat ze alle steun, ook van het personeel van het ziekenhuis, enorm waarderen.

“Zij doen het ook met liefde, hoor. Heel veel kennen hem ook. Die voelen iets voor hem. En de verzorgers die hem niet kennen, zeggen: 'Deze patiënt doet ons echt wat'. Ze hebben ook meegehuild. Ze waren ook bij de momenten van onrust”, zegt broer Abderrahim. De aanwezigheid van familie zorgt wel voor iets andere gemoedstoestand bij Nouri.

"Dat was vanaf dag één al zo en dat hebben de doktoren ook gemerkt. In het begin was het zo dat we niet heel lang bij hem mochten zijn. Dat zijn nou eenmaal de regels van het ziekenhuis. Je hebt bezoekuren. Maar na verloop van tijd zagen de doktoren dat wij als familie heel veel invloed op Abdelhak hadden. Hij werd rustiger. Hij herkende ons.”

“Sindsdien mogen wij bij hem blijven en we blijven ook 24 uur per dag met hem. Omdat het hem goed doet”, aldus Abderrahim, die nog vaak terugdenkt aan het gedrag van Nouri: "Ik weet het nog goed. Hij kreeg zijn eerste contract bij Ajax. Hij had toen een scooter gekocht, een Vespa. Best wel een duur ding. En ik reed erop en ik kreeg een ongelukje. Er zat best veel schade aan de scooter.”

“Ik maakte me vooral zorgen om zijn reactie. Dat hij boos zou worden om die scooter. Maar toen Abdelhak de schade zag en vervolgens naar mij keek, vroeg hij: 'Hoe gaat het met jou?'" De familie van de Ajacied hoopt dat er nu meer duidelijkheid is gecreëerd over de situatie van Nouri en vraagt om terughoudendheid van de media en de mensen op straat.

“Het is een beetje moeilijk en zwaar om het telkens te moeten vertellen. Als je er dan weer mee wordt geconfronteerd is het heel zwaar", aldus Abderrahim, die benadrukt dat de band met Ajax niet is verslechterd, ondanks de strubbelingen met de club over de wijze waarop Nouri is behandeld. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat we, ondanks welk geschil dan ook, een normale band moeten blijven houden."