Tadic: ‘Ziyech is een slimme jongen en weet zelf wat het beste is’

Dusan Tadic werd naar Ajax gehaald als opvolger van Hakim Ziyech, maar laatstgenoemde staat nog altijd onder contract in Amsterdam. Tadic is blij dat hij met de Marokkaans international kan voetballen, zo vertelt hij in gesprek met AT5.

“We zijn blij dat hij bij ons is”, aldus de international van Servië. Ziyech werd lange tijd in verband gebracht met AS Roma, maar die club opteerde uiteindelijk voor Javier Pastore van Paris Saint-Germain. De 29-jarige Tadic benadrukt dat een speler niet ‘gedwongen’ kan worden om voor een transfer te kiezen.

“Ziyech is een slimme jongen en hij heeft genoeg ervaring om te weten wat voor hemzelf het beste is. Zo is voetbal nu eenmaal, je weet nooit wat er kan gebeuren”, aldus Tadic, die tevreden terugkijkt op zijn eerste weken in de Johan Cruijff ArenA. Tot dusverre speelde hij vijf wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor twee doelpunten.

“Ik vind het geweldig om te zien hoe groot de club is. Groter dan Southampton? Veel groter en met een veel rijkere geschiedenis. Elke Premier League-club is goed, maar Ajax blijft Ajax. Ze behoren tot de top-tien met beste clubs ter wereld.” Tadic tekende bij de club van trainer Erik ten Hag een contract tot de zomer van 2022.