Depay en Olympique Lyon lopen in de tweede speelronde al averij op

Olympique Lyon heeft de tweede wedstrijd in het nieuwe Ligue 1-seizoen niet weten te winnen. Waar les Gones in de eerste speelronde nog beter waren dan SC Amiens (2-0), mede door een prachtige vrije bal van Memphis Depay, kwam de ploeg van Bruno Génésio vrijdagavond op bezoek bij Stade de Reims minder voor de dag en verloor het met 1-0.

Lyon was de betere ploeg vrijdagavond, maar kon dit niet tot uitdrukking brengen in de score. De uitploeg creëerde de meeste kansen en had het meeste balbezit, maar het was Reims dat na ruim een halfuur spelen op voorsprong kwam. Linksback Konan N’Clomande had een uitstekende passeerbeweging in huis en vervolgde zijn weg met een puike voorzet, die op waarde werd geschat door Pablo Chavarria: 1-0.

De kopgoal van de aanvaller betekende dat Lyon moest aanzetten om een resultaat te halen. Depay had meerdere keren de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Oranje-international moest steevast zijn meerdere erkennen in doelman Edouard Mendy. Lyon, met onder anderen voormalig Ajax-aanvaller Bertrand Traoré in de basis, kon echter geen doelpunt meer produceren, waardoor Reims, dat vorige week met 0-1 van OGC Nice won, wederom drie punten pakte en zodoende de koppositie in de Ligue 1 inneemt.