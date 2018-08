Man City schrok van vraagprijs Van Dijk: ‘Dit kan je niet serieus menen’

Virgil van Dijk ruilde Southampton afgelopen winter in voor een dienstverband bij Liverpool, dat ongeveer 78 miljoen euro voor de centrale verdediger betaalde. Ook Manchester City was geïnteresseerd in de diensten van de Oranje-international, maar uit de serie All or Nothing blijkt dat de clubleiding van the Citizens de gevraagde som te gortig vond.

In de documentairereeks wordt het reilen en zeilen achter de schermen bij de Engelse topclub getoond. City heeft maandenlang een cameraploeg over de vloer gehad en uit de serie blijkt dat de club Van Dijk graag wilde hebben. Voorzitter Khaldoon Al-Mubarak en Txiki Begiristain, directeur voetbalzaken bij de club uit Manchester, zagen uiteindelijk af van de komst van de Nederlander.

“Kom op, dit kan je niet serieus menen”, zo zegt Al-Mubarak als reactie op het gevraagde bedrag van Southampton in gesprek met Begiristain. “Als het uiteindelijk een logisch bedrag is, gaan we het doen. Als het geen logisch bedrag, vinden wij het prima om vrolijk weg te lopen. Er zijn slechts een paar clubs in de wereld die dat bedrag kunnen betalen” zo citeert ESPN uit de documentaire.

Van Dijk werd uiteindelijk getransfereerd naar Liverpool, waar hij is uitgegroeid tot een van de steunpilaren. De negentienvoudig Oranje-international speelde tot op heden 23 wedstrijden voor the Reds. De club van manager Josep Guardiola besloot afgelopen januari in zee te gaan met Aymeric Laporte, die met een som van 65 miljoen euro werd losgeweekt bij Athletic Club.