‘Een volle ArenA is wel iets anders dan een kunstgrasveldje in Venlo’

Hoewel de 3-0 overwinning op Standard Luik vertrouwen geeft, mag Ajax volgens Lasse Schöne niet uitgaan van een makkelijke zaterdagavond op bezoek bij VVV-Venlo. De wedstrijden laten zich niet met elkaar vergelijken, geeft de Deen aan bij de NOS. "Het is zeker anders. Een volle ArenA is wel iets anders dan een kunstgrasveldje in Venlo."

Ajax moet op zijn hoede zijn, benadrukt Schöne. "We hebben vorig jaar gezien dat het daar niet makkelijk is", memoreert hij. Ajax won toen met 0-2 op een beroerd kunstgrasveld. "Toen hadden wij veel moeite. We moeten leren van onze fouten. Tegen Heracles Almelo (1-1, red.) hebben we misschien te makkelijk gedacht. Ik kan het me niet voorstellen, maar misschien is dat de reden."

Als Ajax 'een beetje in de buurt' komt van het niveau dat het dinsdag haalde tegen Standard, moet het volgens Schöne wel goed komen. Hij spreekt van een 'heel belangrijke' en 'moeilijke' uitwedstrijd, waarin Ajax geen punten mag verspelen. "Vorig jaar heeft VVV het goed gedaan en nu hebben ze de eerste wedstrijd direct gewonnen. Ze doen goede zaken, maar wij moeten gewoon winnen."