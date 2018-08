Voormalig Feyenoorder: ‘Ik had het Nederlandse voetbal dat graag laten zien’

Milton Klooster maakte tot voor kort deel uit van de selectie van AS Trencin. De geboren Rotterdammer stond anderhalf jaar lang op de loonlijst bij de Slowaakse club, maar vertrok begin deze maand uiteindelijk, vlak voor de dubbele ontmoeting met Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League.

Klooster was graag in actie gekomen tegen Feyenoord, zeker omdat de 21-jarige flankspeler een deel van zijn opleiding genoot bij de havenclub. "Ik had graag tegen Feyenoord laten zien wat ik in huis heb, maar ben helaas net weg. Ik heb de afgelopen twee jaar bij Trencín gezeten, met een verhuurperiode aan Inter Bratislava. Door blessures heb ik minder gespeeld dan gehoopt. Nu ben ik alweer een tijdje hersteld en topfit", vertelt hij aan Voetbal International.

Inmiddels is Klooster, die nooit debuteerde in Feyenoord 1 en daarna via NEC bij Trencin belandde, neergestreken in de Derde Divisie, waar hij zijn conditie op peil houdt bij FC Lisse. "Ik ben de mensen bij Feyenoord dankbaar voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan mijn ontwikkeling en had vorige en deze week graag aan het Nederlandse voetbal laten zien welke stappen in heb gemaakt", aldus de flankspeler.

Zonder Klooster ontdeed Trencin zich uiteindelijk met ruime cijfers van Feyenoord. Nadat de Slowaakse formatie de heenwedstrijd op eigen veld met 4-0 had gewonnen, volgde donderdagavond in Rotterdam een 1-1 gelijkspel. Trencin plaatste zich daardoor voor de play-offs en hoeft daardoor nog maar één ronde te overleven om de groepsfase van de Europa League te halen.