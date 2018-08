‘Yaya is voor elke ploeg een goede speler, maar onze selectie is compleet’

West Ham United zal geen poging ondernemen om Yaya Touré aan de selectie toe te voegen. De middenvelder is transfervrij en kan daarom nog steeds in de Premier League tekenen, ondanks het verlopen van de transferdeadline. Hij werkte in het verleden samen met Manuel Pellegrini, maar de trainer van West Ham zegt geen behoefte te hebben aan Touré.

Pellegrini was tussen 2013 en 2016 werkzaam als manager van Manchester City en had de Ivoriaan toen onder zijn hoede. In het kampioensjaar 2013/14 werd Touré verkozen tot Speler van het Jaar. Hij raakte de afgelopen jaren echter in conflict met de nieuwe trainer Josep Guardiola, wat ertoe leidde dat hij aan het begin van het seizoen 2016/17 uit de selectie werd gezet. Hoewel hij vervolgens terugkeerde, werd Touré nooit meer de onomstreden basisklant die hij ooit was. Deze zomer vertrok hij na acht jaar uit het Etihad Stadium.

"Yaya is een heel goede speler, maar op zijn positie hebben we al spelers die ook heel goed zijn", benadrukt Pellegrini in de Engelse pers. "Yaya zal altijd een goede speler zijn voor elk team, maar onze selectie is compleet." Naar verluidt wil Touré graag in de Premier League blijven, maar het is onduidelijk of clubs belangstelling hebben voor de 35-jarige routinier. West Ham versterkte zich deze zomer al met Issa Diop, Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks, Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, Fabián Balbuena, Felipe Anderson, Xande Silva, Lucas Pérez en Carlos Sánchez.