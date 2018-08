Roma gekraakt en Juventus bejubeld: ‘Moeilijk dat mensen te laten geloven’

Italiaanse clubs hebben deze zomer honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuw spelersmateriaal en Juventus en AS Roma hebben eveneens diep in de buidel getast. Zbigniew Boniek, oud-middenvelder van beide topclubs, constateert echter ook dat Roma Alisson Becker heeft verkocht aan Liverpool en volgens de Pool is dat een slecht signaal naar de fans.

“Het is moeilijk om de mensen te laten geloven dat ze iets gaan winnen als ze Alisson verkopen”, begint Boniek in gesprek met Corriere dello Sport. De voormalig middenvelder redeneert dat de fans van Roma genoegen moeten nemen met een lange periode zonder prijzen. “De supporters moeten genoegen nemen met avonden als die tegen Barcelona.”

“Een collectieve jubelstemming waaraan ook ik heb deelgenomen. Maar het blijft bij één moment”, vervolgt Boniek, die in het verleden ook actief was voor Juventus. De tachtigvoudig international van Polen zegt dat la Vecchia Signora met de komst van Cristiano Ronaldo uitstekende zaken heeft gedaan. “Juventus heeft de bingo gewonnen met hem.”

“Ze weten in Turijn wel hoe ze deals moeten sluiten. Ronaldo is een onderdeel van een project om het merk internationaal te maken. Hij is geen kostenpost, maar levert juist geld op. Hij betaalt zichzelf terug. Een exceptionele coup. Ik zeg je: Juventus-Frosinone en Empoli-Juventus, wie gaat die kijken? Nu zullen deze wedstrijden met Ronaldo zelfs in het buitenland verkocht worden.”