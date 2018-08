‘Eerste wat ze deden toen ik bij Ajax kwam, was mij naar diëtiste sturen’

Ondanks dat Matthijs de Ligt pas net negentien jaar oud is, maakt hij de nodige indruk met zijn postuur. In gesprek met Helden Magazine geeft de verdediger aan dat hij altijd een stevige bouw heeft gehad en dat hij iets meer op zijn voeding moest letten dan zijn ploeggenoten. “Ik was nooit echt klein, maar wel stevig gebouwd”, zegt De Ligt.

“Ik voetbalde bij FC Abcoude en werd daar gescout. Het eerste wat ze deden toen ik bij Ajax kwam, was mij naar een diëtiste sturen. Ik vond dat niet erg. Juist wel interessant en leuk. Ik heb de adviezen goed opgepakt. Ik moet van nature meer op mijn lichaam en voeding letten dan een ander”, vertelt de verdediger. Hij geeft aan dat hij nu ook weer niet extreem op zijn voeding hoeft te letten.

“Ik eet af en toe ook echt wel wat minder gezonds. Maar over het algemeen doe ik wat ik denk dat goed is voor mijn lichaam. Met een biertje maak je mij sowieso niet blij, dus dat scheelt”, stelt De Ligt. Ploeggenoot Frenkie de Jong is onder de indruk van de fysieke bouw van de aanvoerder van Ajax. “Die benen van Matthijs zijn toch net boomstammen? Ik kom inderdaad niet zo snel aan. Maar het was ook nooit zo dat ik per se zwaarder moest worden.”

“Mijn gewicht is prima. Hoewel, een paar kilo’s spiermassa erbij zou best kunnen. Maar ik word niet extra het krachthonk ingestuurd of zo”, besluit De Jong, die met Ajax dinsdagavond aantreedt in de return van de derde voorronde van de Champions League tegen Standard Luik. Het heenduel in België eindigde in een 2-2 gelijkspel.