‘Samenwerking met Ten Hag is prima, daar laat ik toekomst niet van afhangen’

Donny van de Beek was afgelopen seizoen nog een onbetwiste basisspeler bij Ajax, maar de middenvelder is de laatste paar wedstrijden door trainer Erik ten Hag naar de bank verbannen. Van de Beek sprak daarna uit te balen van dat besluit en gaf aan dat hij niet wist of hij deze zomer wel in Amsterdam zou blijven. De viervoudig Oranje-international geeft nu echter aan nog altijd een goede band te hebben met de trainer.

“Sinds ik in het eerste zit, heb ik drie verschillende trainers gehad. Met iedereen heb je een ander soort band. Maar tot nu toe gaat onze samenwerking prima. Dus ik laat daar mijn toekomst niet van afhangen”, legt hij uit in gesprek met Helden. De 21-jarige Van de Beek heeft overigens nog niet het gevoel dat hij is uitgeleerd bij Ajax, zo geeft hij aan.

“Kijk, een carrièreplanning is altijd lastig, want vaak loopt het toch anders. Als ik naar vorig seizoen kijk, denk ik dat ik nog veel beter kan”, vervolgt hij zijn verhaal. Van de Beek zag, de inmiddels voor Werder Bremen spelende, Davy Klaassen vorig jaar naar Everton vertrekken en herinnert zich dat hij in het verleden vaak werd vergeleken met de voormalige aanvoerder van de Amsterdammers.

“We zijn allebei blond, spelen op dezelfde positie en hebben een beetje dezelfde weg bewandeld. Vanuit de Ajax-jeugd naar het eerste”, blikt hij terug. Van de Beek denkt echter niet dat hij eenzelfde soort speler is als Klaassen: “Davy is in veel opzichten verder dan ik, hij is ook ouder. Soms vind ik die vergelijking ook irritant. Iedereen is uniek.”