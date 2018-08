Clubicoon Man United wijst naar Ajax en Barcelona: ‘Verander het niet!’

Manchester United won vrijdagavond nipt met 2-1 van Leicester City en het spel van the Red Devils kon veel fans niet echt bekoren. Ook Gary Neville was niet onder de indruk van de ploeg van José Mourinho. De oud-verdediger van de Engelse grootmacht zegt in zijn podcast dat het ‘pijnlijk’ is om het huidige United aan het werk te zien.

“Ajax, Manchester United en Barcelona zijn de drie bastions in het Europese voetbal aangaande speelstijl. United heeft altijd 4-4-1-1 gespeeld, of 4-4-2, met twee snelle, creatieve buitenspelers. Het zit in de cultuur van de club. Verander het niet! Maak geen beslissingen die alleen op korte termijn mogelijk werken”, zegt Neville, die graag ziet dat de Portugese manager andere keuzes maakt.

“De fans waren niet blij, het stadion begon leeg te raken en toen dachten ze: oké, we moeten winnen. Ze haalden José Mourinho, die van krachtige, sterke, robuuste spelers houdt. Het vorige elftal ging bijna helemaal weg en Mourinho bracht Lukaku, Matic, Bailly, Fred: heel veel spelers die bij zijn stijl passen”, aldus Neville, die stelt dat Mourinho op Old Trafford breekt met tradities.

“Laten we zeggen dat Mauricio Pochettino (manager van Tottenham Hotspur, red.) de volgende is bij United. Hij wil dat zijn spelers ‘hoog’ gaan spelen, dat ze druk gaan zetten. Hoeveel aanvallers van United rennen zoals de aanvallers van Tottenham? Mourinho ziet graag dat zijn ploeg achterover leunt met robuuste, fysieke spelers. Als een fan van United, is het pijnlijk om te zien”, concludeert Neville.