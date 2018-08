Kuyt verzekert zich ten koste van Real Madrid van eerste prijs: ‘Mooi begin’

Dirk Kuyt heeft zondag zijn eerste prijs als trainer gewonnen. De voormalige aanvaller was als coach van Feyenoord Onder-19 afgereisd naar Kroatië, waar werd deelgenomen aan het Mladen Ramljak International Memorial Tournament. In de finale waren de Rotterdamse talenten, tot grote tevredenheid van de oud-spits, met 0-2 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Real Madrid.

“Ik ben heel trots op de jongens. Het winnen van dit toernooi is een mooie beloning”, reageerde hij na de eindstrijd via de officiële kanalen van zijn club. “Het team heeft de afgelopen dagen heel hard gewerkt. Ze speelden vier wedstrijden in vier dagen tijd. Dat is niet niks en dat vraag veel van de jongens. Het waren intensieve dagen, maar het resultaat is mooi.”

Kuyt geeft aan dat de eindwinst voor aanvang van het toernooi het hoofddoel was, maar dat het lastig was om de kansen van Feyenoord in de poule in te schatten. Met FC Kopenhagen, Kroatië en NK Maribor als groepsgenoten slaagden de Rotterdammers er echter toch in om met zes punten op de eerste plaats te eindigen: “We hebben een zeer talentvolle groep, maar het moet er op de juiste momenten wel uitkomen. Dat is gelukt.”

Net als zijn spelers, beleefde Kuyt het toernooi eveneens als een leerzame ervaring. De voormalige aanvoerder van Feyenoord begon deze zomer aan het trainerschap van het Onder-19-elftal en mag meteen zijn eerste prijs in de kast bijzetten: “Het waren voor mij vier mooie en vooral leerzame dagen. Ik trok veel op met Cor Adriaanse, die een schat aan ervaring heeft. Dat was heel fijn. Dit is een mooi begin van het seizoen, al moeten we als team nog de nodige stappen maken. Daar hebben we de komende weken nog de tijd voor.”