Van Persie richt zich tot Feyenoord-fans: ‘We doen echt ons best’

Robin van Persie keerde zondag tegen De Graafschap terug in de basiself van Feyenoord, maar de vedette kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Rotterdammers op De Vijverberg met 2-0 onderuitgingen. Feyenoord eindigde tot overmaat van ramp ook nog met negen man, na rode kaarten voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius. "We moeten hiervan leren", zegt Van Persie na afloop voor camera van FOX Sports.

De 35-jarige spits keerde in Doetinchem terug in de basiself, nadat hij midweeks in het Europa League-duel met AS Trencin (4-0 nederlaag) nog ontbrak. "Het was al beter dan donderdag. Met iets meer geluk speel je hier toch gelijk. Dat hadden we niet vandaag", treurt Van Persie. "Wat er is gebeurd kan je niet veranderen, maar je kan er wel van leren. Soms zit het tegen, dan moet je positief blijven en op naar de volgende uitdaging."

"We doen echt ons best, we geven alles wat we kunnen. Soms lukt het niet, dat hoort er ook bij", vervolgt hij. "Iedereen binnen deze ploeg - de staf, de spelers - werkt zich een slag in de rondte om zo goed mogelijk de wedstrijden in te gaan. Soms krijg je een pak rammel, dat is nu twee keer gebeurd. Daar moet je van leren. Ik hoop op de steun van de fans, samen moeten we het doen."

Jens Toornstra erkent tegenover Voetbal International dat Feyenoord tekort was geschoten. "Het spel moet zeker beter. We moeten gewoon zorgen dat het snel weer omdraait. We creëren wel kansen, dat is goed. Dan moet je de trekker overhalen. Gelukkig is er over een paar dagen weer een wedstrijd. Dan kun je dat weer van je af spelen", stelt de middenvelder, die de spreekkoren van de meegereisde fans richting de eigen spelers (‘Schaam je kapot’) had meegekregen. "Dat hebben we vaker gehoord, het hoort erbij. We maken het er zelf naar. Dan moet je dat ook ondergaan."