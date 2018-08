Onnavolgbare Bergwijn legt uit: ‘Ik had die verdediger ook niet gezien’

Met acht succesvolle dribbels en een doelpunt had Steven Bergwijn zaterdagavond een groot aandeel in de 4-0 overwinning van PSV op FC Utrecht. De aanvaller maakte vooral na rust indruk tegen de Domstedelingen en dat in een week waarin hij zijn contract verlengde. “Ik heb het heel erg naar mijn zin, maar kan nog veel leren. Ik wil met PSV de Champions League in”, vertelde hij aan het Eindhovens Dagblad.

De twintigjarige Bergwijn zit goed in zijn vel zit bij PSV. “Dat is belangrijk. De trainer en de staf spreken veel vertrouwen in me uit”, vervolgde Bergwijn, die eigenlijk meer dan een keer had kunnen scoren. Zo legde hij na een van zijn heerlijke dribbels de bal af op Luuk de Jong, terwijl hij er zelf ook goed voor stond. “Ik dacht dat hij er beter voor stond. We zijn een team, ik gun Luuk die goal. Hij werkte er ook hard voor. Ik had die verdediger van FC Utrecht ook niet gezien.”

“Ik had er nog twee meer kunnen scoren. Maar het belangrijkst is dat we drie punten hebben gepakt”, benadrukte Bergwijn. Denzel Dumfries kopte tien minuten voor het einde de 4-0 tegen de touwen. “Lekker gevoel dat ik mijn goaltje meepik, maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen”, vertelde de rechtsback aan Omroep Brabant. "We hebben vandaag als team gedomineerd en we zijn blij met de drie punten. Op dit moment hebben we niks te klagen.”

Dumfries genoot ook van het bij vlagen aanvallende voetbal van PSV. “Je weet dat er in de tweede helft meer ruimte komt en wij hebben aanvallers die goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan." Een van die aanvallers is Bergwijn. “Als Stevie het eenmaal op zijn heupen heeft, dan kan hij hele mooie dingen laten zien", besloot de van sc Heerenveen overgekomen verdediger.