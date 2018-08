‘Unlikely hero’ scoort na 134 wedstrijden: ‘Dit is het beste gevoel ooit’

Voor het eerst in 134 officiële wedstrijden als voetballer in clubverband scoorde Luke Shaw vrijdagavond. De linksback van Manchester United omspeelde verdediger Ricardo Pereira van Leicester City met een haast onnavolgbare voetbeweging en verschalkte doelman Kasper Schmeichel in de verre hoek. In de Engelse pers wordt Shaw zaterdag omgedoopt tot de unlikely hero van Old Trafford.

Shaw maakte zeven minuten voor tijd de 2-0 en dat bleek een belangrijk doelpunt, want Leicester kwam in de blessuretijd nog terug tot 2-1. "Het was mijn eerste doelpunt. Hoe ik scoorde, maakt niet uit", vertelt de vleugelverdediger, die een aantal moeilijke seizoenen achter de rug heeft. José Mourinho toonde zich niet zelden kritisch over Shaw en maakte sinds 2016 slechts 22 keer gebruik van de Engelsman.

Zijn doelpunt tegen Leicester in de seizoensouverture gaf dan ook een enorme boost. "Dit is het beste gevoel dat ik ooit heb gehad in mijn carrière", zegt Shaw bij Sky Sports. "Ik heb in de voorbereiding hard gewerkt en veel tijd gehad om te reflecteren. Ik weet ook dat ik beter kan dan ik vandaag speelde en dat wil ik aan de manager laten zien. Ik wil niet te hard van stapel lopen na een wedstrijd, maar ik wil tot de beste linksbacks ter wereld behoren."

"Hier ligt het fundament om dat te kunnen bereiken", vervolgt de 23-jarige Shaw, die voor zowel Southampton als Manchester United tot 67 officiële duels kwam en bovendien zeven interlands speelde. "Ik wil weer voor Engeland spelen. Ik wil meedoen aan toernooien als het WK. Mentaal gezien was de zomer een uitdaging. Het was geweldig om te zien hoe goed Engeland het deed, maar het was teleurstellend dat ik thuis moest toekijken. Ik was erbij tijdens het WK in Brazilië en dat was geweldig om mee te maken."