‘Champions League speelt geen rol, het standpunt van Ajax is duidelijk’

Erik ten Hag merkt dat Ajax de selectie zoveel mogelijk bijeen wil houden. Met uitzondering van Hakim Ziyech mag niemand meer weg, zo luidt de boodschap vanuit Amsterdam. "Een toezegging heb ik niet, maar er is wel de bereidheid om de selectie intact te houden, een inspanningsverplichting", vertelt Ten Hag vrijdag op de persconferentie voor het duel met Heracles Almelo van zaterdag.

"Welke prijs er ook komt, ze mogen niet weg", stelt de oefenmeester van Ajax. Hij weet echter 'hoe de voetbalwereld' werkt. "We zullen daar sterk in optreden als Ajax. De directie en RvC zullen zich daar sterk in opstellen. Ik ga ervan uit dat de selectie intact blijft." Het maakt daarbij volgens Ten Hag niet uit of Ajax de Champions League haalt. Donderdag claimde Sport dat Ajax en Barcelona akkoord zijn over een transfer van Frenkie de Jong, die zou plaatsvinden als Ajax de groepsfase misloopt. "Dat speelt geen rol. Het standpunt van Ajax is duidelijk."

Ten Hag hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken om interesse uit Engeland. De transfermarkt sloot daar donderdagavond, terwijl in andere Europese landen nog gehandeld kan worden. Als het aan de trainer van Ajax ligt, worden de data gelijk getrokken in Europa. "Het is goed dat de window voor de start van de competitie gesloten is. Dat is het eerlijkst. Nu is er een hafljaar rust en is het niet zo dat een bepaalde ploeg twee weken later ineens een heel ander elftal kan zijn."

Zaterdag moet Ajax voor het eerst aan de bak in de Eredivisie. Op de persconferentie werd Ten Hag gevraagd hoeveel zin hij heeft in het nieuwe seizoen op een schaal van 1 tot en met 100. "100", zei hij. Hij gaf hetzelfde antwoord op de vraag hoe groot de titelkansen voor Ajax zijn. "Dat antwoord is gemeend, ik ben ervan overtuigd en heb er vertrouwen in. Maar dit moet je wel bij het antwoord zetten en niet knippen: Een trainer van Ajax moet altijd 100 zeggen, een ander antwoord zou vreemd zijn."