‘Raiola forceert transfer: Barcelona blijft inzetten op mega-operatie’

Barcelona denkt nog altijd aan de komst van Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United wordt de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij de Engelse grootmacht en Barcelona zou een van de vele geïnteresseerde clubs zijn om de Fransman over te nemen. Media in Engeland en Spanje verwachten dat Barcelona vóór 31 augustus nog in actie gaat komen.

Mundo Deportivo schrijft dat men bij de Catalaanse grootmacht nog altijd hoopt op Pogba. De middenvelder zou naar verluidt willen vertrekken bij United, mede vanwege zijn moeizame relatie met manager José Mourinho. Zaakwaarnemer Mino Raiola, die een goede relatie heeft met de clubleiding van Barça, is achter de schermen druk bezig om een transfer te realiseren, zo melden diverse Engelse media.

Mourinho zou inmiddels woest zijn op Raiola, daar de belangenbehartiger een overgang van Pogba aan het forceren is. De manager en de leiding van United zien een vertrek van de wereldkampioen absoluut niet zitten, zo klinkt het. Men ziet in Pogba een van de belangrijkste spelers in de selectie. De 25-jarige spelmaker ligt momenteel nog tot medio 2021 vast op Old Trafford.

Pogba heeft geen ontsnappingsclausule in zijn contract staan, dus United kan in principe vragen wat ze willen voor de Fransman. De zestigvoudig international keerde in de zomer van 2016 terug in Manchester, nadat United 105 miljoen euro overmaakte aan Juventus. Pogba heeft in totaal 95 wedstrijden voor United gespeeld, waarin hij 15 keer scoorde en 18 assists afleverde.