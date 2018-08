Moniz haalt uit: ‘We zijn in Nederland niet zo goed als we denken’

Het AS Trencín van trainer Ricardo Moniz deelde Feyenoord donderdagavond een gigantische tik uit in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League. De Slowaken wisten in Zilina met 4-0 te winnen van de Rotterdammers. Moniz is van mening dat Nederland wat reëler naar zichzelf moet gaan kijken.

“We zijn in Nederland niet zo goed als we denken. We moeten meer gaan samenwerken en andere methodieken gaan toepassen, met aandacht voor het fysiek. Ik heb nog altijd een sterke band met Nederland, dus het doet pijn als we niet meer aan de top staan. Maar op dit moment ben ik heel blij”, zegt Moniz tegenover RTL7. Hij noemt de 4-0 zege op Feyenoord de verdienste van zijn ploeg. “We hebben ze niet veel ruimte gegeven.”

“Je zag twee gezichten bij ons. Als we teruglopen, kan Feyenoord goed voetballen. Dus je moet ze geen ruimte geven”, vervolgt de oefenmeester, die benadrukt dat het niets met ‘afbluffen’ te maken heeft. Moniz stelt dat iedere ploeg uitgeschakeld kan worden door druk te zetten. “Ik vond Feyenoord er af en toe nog goed uitkomen, met Clasie of Amrabat als vrije man op het middenveld. Ik was ook blij dat Boëtius niet speelde, dat is een goede speler. Maar wij hadden ook nog twee of drie goals kunnen maken.”

Moniz benadrukt dat zijn ploeg er nog niet is. “We moeten afwachten, want we moeten nog naar De Kuip. Maar dit is schitterend voor de jongens en het publiek. Je moet altijd realistisch blijven en de euforie temperen, dat is de rol van de coach. We zijn er nog niet, maar hebben een schitterende uitgangspositie”, besluit de oefenmeester.