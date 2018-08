Robben hoopt op afketsen deal: ‘Hij hoort bij beste verdedigers ter wereld’

Jérôme Boateng liet richting het einde van het afgelopen seizoen doorschemeren dat hij weleens toe kon zijn aan een nieuwe uitdaging en de verdediger werd de afgelopen maanden in verband gebracht met clubs als Juventus, Manchester United en Paris Saint-Germain. Laatstgenoemde lijkt op dit moment het meest concreet in de markt te zijn voor de international van die Mannschaft, maar Arjen Robben hoopt toch dat het niet van een vertrek van Boateng bij Bayern München komt.

“Jérôme hoort wat mij betreft bij de beste centrale verdedigers van de wereld. We hebben samen vele successen mogen vieren en we kennen elkaar al lang. Hij is belangrijk voor het elftal. We hebben genoeg kennis in huis om een goede beslissing te kunnen maken”, legt hij uit in gesprek met BILD. Boateng stond donderdag ondanks alle geruchten over een transfer gewoon op het trainingsveld bij der Rekordmeister.

Zijn club zou tegelijkertijd in gesprek zijn met PSG over een transfer van de verdediger, die vijftig miljoen euro zou moeten kosten. De Franse landskampioen heeft door de Financial Fair Play-beslommeringen echter vooralsnog moeite om dat geld bij elkaar te krijgen en zal waarschijnlijk eerst een aantal spelers moeten verkopen voordat er weer iemand aangetrokken kan worden.

Wat Robben betreft, zou het geen slecht nieuws zijn als les Parisiens er niet in slagen om tot een akkoord met Bayern te komen: “Het is belangrijk dat er na Arturo Vidal niemand meer vertrekt. Het team moet bij elkaar blijven om ons doel, een prijs meer dan het afgelopen seizoen, te bereiken”, is hij duidelijk. Bayern won vorig seizoen wel de landstitel, maar moest de DFB Pokal aan Eintracht Frankfurt laten. In de Champions League was Real Madrid in de halve finales te sterk.