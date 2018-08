Blind: ‘Het was een wijze les, het moet alleen geen dure les worden’

Ajax leek dinsdagavond af te stevenen op een uitoverwinning op Standard Luik, maar moest, nadat het voor rust nog op een 0-2 voorsprong was gekomen, vlak voor tijd via een strafschop toch de gelijkmaker slikken. De Amsterdammers hadden met spelers als Dusan Tadic en Daley Blind juist ingekocht om dergelijke slippertjes in Europees verband te voorkomen, maar laatstgenoemde wist het tij ook niet te keren. Na afloop baalde Blind van de manier waarop Ajax in de tweede helft acteerde.

“In algemene zin moeten we meer doen als we het moeilijk hebben. Meters maken. Compacter verdedigen als team. Natuurlijk willen we graag naar voren en druk zetten op de tegenstander, maar dat kán niet altijd”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Aan de bal zijn we meestal comfortabel, zonder bal niet. We willen graag in de Champions League spelen, maar dan moeten we ons veel beter organiseren. Wat wij tegen Luik deden, kun je je daar niet veroorloven.”

Blind geeft aan dat zijn elftal zich moet kunnen aanpassen als een tegenstander een tactische wijziging doorvoert of een slotoffensief inzet. Als ander verbeterpunt stipt hij de onderlinge communicatie aan. De Oranje-international, die in Luik samen met Matthijs de Ligt het hart van de verdediging vormde, slaagde er door het lawaai in het stadion nauwelijks in om zijn medespelers te bereiken: “Maar dat mag het probleem niet zijn. We moeten van elkaar weten wat we moeten doen.”

Met twee uitdoelpunten op zak heeft Ajax zichzelf nog steeds een prima uitgangspositie verschaft om de volgende voorronde van de Champions League te bereiken. Blind hoopt dan ook dat zijn ploeg doorbekert en het later op kan nemen tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev: “Ik had liever met 0-2 gewonnen, hoor. Maar het is inderdaad een wijze les. Het moet alleen geen dure les worden. We moeten ook niet doen alsof er paniek is. Want 2-2 is op voorhand een prima uitslag, maar nu kunnen we daar gewoon niet blij mee zijn.”