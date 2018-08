‘Frank de Boer zou ook een trainer van formaat zijn geweest’

Ricky van Wolfswinkel is voor even terug in Nederland. De aanvaller neemt het donderdag met FC Basel op tegen Vitesse in het kader van de derde voorronde van de Europa League. De 29-jarige Van Wolfswinkel vindt het ‘heel leuk’ dat hij aantreedt tegen zijn ex-werkgever, zo vertelt hij in De Telegraaf.

“Ik heb er natuurlijk een geweldig laatste jaar gehad. Er zijn inmiddels veel nieuwe spelers, maar iedereen van de club zit er nog. Al die bekenden weer zien, de fans, dat zijn dingen waar ik naar uitkijk. Het wordt een leuke wedstrijd, tegen een ploeg die altijd wil voetballen.” Van Wolfswinkel ruilde Vitesse vorig jaar zomer in voor een avontuur in Zwitserland.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal kwam in GelreDome tot 72 wedstrijden en daarin scoorde hij 31 keer. Bovendien won hij de KNVB-Beker. Van Wolfswinkel had gehoopt zich met FC Basel te plaatsen voor de Champions League, maar PAOK Saloniki bleek te sterk. Na dat tweeluik werd trainer Raphael Wicky ontslagen en werd Marcel Koller aangesteld als opvolger.

Frank de Boer was ook in beeld bij RotBlau, weet Van Wolfswinkel. “Ook zijn naam werd heel vaak genoemd, dat zou ook een trainer van formaat zijn geweest. Ik weet hoe hij denkt over voetbal en wat zijn insteek is, dat heb ik in zijn jaren bij Ajax kunnen zien. Maar onze trainer geeft me nu alle vertrouwen, vanaf dag één.” Van Wolfswinkel ligt bij FC Basel nog tot medio 2020 vast.