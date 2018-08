‘PSV zal geïnteresseerd Besiktas op vraagprijs van zes miljoen euro wijzen’

Het management van Nicolas Isimat-Mirin is benaderd door Besiktas. Volgens de maandageditie van het Eindhovens Dagblad heeft de Turkse topclub nog geen contact gezocht met PSV zelf, maar zou men bij zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior de belangstelling voor de 26-jarige verdediger uit Frankrijk kenbaar hebben gemaakt.

Isimat-Mirin heeft bij PSV nog maar een contract voor een seizoen en kan op dit moment niet rekenen op een basisplaats. “De club staat niet onwelwillend tegenover een vertrek. Ze bieden mij de keuze”, verzekerde de verdediger enkele dagen geleden. “PSV staat voor alle opties open. Als ik wil blijven, valt daarover te praten. Ik denk dat het misschien tijd is voor iets anders. Dat zal uiteraard in samenspraak gaan met de club.”

Volgens de regionale krant mag Isimat-Mirin bij ‘een acceptabel bod’ naar een andere club vertrekken en vraagt men naar schatting ongeveer zes miljoen euro voor de verdediger. Isimat-Mirin speelt al sinds de zomer van 2014 in Eindhoven. Hij werd eerst een seizoen op huurbasis overgenomen van AS Monaco en een jaar later ondertekende hij een verbintenis tot medio 2019.

Een vertrek van Isimat zou bij PSV kunnen worden opgevangen door het aantrekken van Trent Sainsbury. De 26-jarige verdediger annex Australisch international liet onlangs zijn contract bij het Chinese Jiangsu Suning ontbinden en is een oude bekende van Mark van Bommel, die tot voor kort assistent-bondscoach van Australië was.