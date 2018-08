BILD: Bayern en Manchester United openen onderhandelingen

Bayern München boekte zondag een 1-0 zege op Manchester United en Jérôme Boateng kwam als invaller binnen de lijnen. De centrale verdediger speelde misschien wel tegen zijn toekomstige werkgever, want BILD meldt dat de clubs in onderhandeling zijn.

Het is geen geheim dat José Mourinho zijn defensie wil versterken, maar dan moet hij wel haast maken, want de transfermarkt is in de Premier League nog maar tot 9 augustus geopend. Toen Mourinho voor de aftrap van het oefenduel met Bayern bevraagd werd over de mogelijke komst van de 29-jarige Boateng, antwoordde hij weinig inhoudelijk.

“Mijn algemeen directeur weet wat ik al een langere periode wil. Ik weet dat hij zijn best voor mij doet. Ik moet nog een paar dagen wachten om te zien wat er gebeurt.” Naar verluidt hanteert Bayern een vraagprijs van vijftig miljoen euro voor Boateng, die in de Allianz Arena nog een contract heef tot de zomer van 2021.

“Jérôme is aan het eind van vorig seizoen naar ons toegekomen en heeft ons toen medegedeeld dat hij aan het eind van zijn carrière nog wat anders wil”, vertelde directeur Karl-Heinz Rummenigge vorige week zondag. De 73-voudig international wil dus vertrekken en niet alleen Manchester United, maar ook Paris Saint-Germain heeft serieuze interesse.

Boateng staat sinds 2011 onder contract bij Bayern en kwam sindsdien tot 8 doelpunten en 20 assists in 258 wedstrijden voor de recordkampioen. Hij won de laatste zes seizoenen de landstitel met Bayern en legde bovendien in het seizoen 2012/13 beslag op de Champions League. Bayern voegde deze transferperiode nog geen defensieve versterkingen toe aan zijn selectie.